Жирков: Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 выеду на поле в инвалидной коляске

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о возможности сыграть на ближайших крупных международных турнирах — чемпионатах Европы и мира.
«Как сыграю на ЧМ-2026? Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда. О завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить. Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьёй, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать — есть ещё силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация. Если говорить о возможном участии в ЧЕ-2020, то посмотрим. Пока тяжело загадывать так далеко. Хотя хотелось бы, конечно, сыграть. Тем более чемпионат Европы будет, по сути, домашним — четыре матча в Питере», — приводит слова Жиркова Sport24.
- 25 мая 2019
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