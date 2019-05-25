Депай опубликовал ролик, который может означать прощание с «Лионом»
Форвард «Лиона» Мемфис Депай заинтриговал болельщиков сообщением в «Инстаграме».
25-летний нападающий обнародовал видео, в котором показано, как футболист в красном костюме садится в красный самолёт и улетает в неизвестном направлении. Ролик, который был опубликован в сторис игрока в «Инстаграме», нидерландец подписал так: «Спасибо, Лион».
Депай улетает из Лиона
Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед». Трансфер нападающего обошёлся французскому клубу в € 16 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне игрок провёл 46 матчей, отметился 12 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Контракт футболиста с «ткачами» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.
Депай может стать игроком «Ливерпуля»
- 25 мая 2019
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