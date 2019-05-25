Депай опубликовал ролик, который может означать прощание с «Лионом»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай заинтриговал болельщиков сообщением в «Инстаграме».

25-летний нападающий обнародовал видео, в котором показано, как футболист в красном костюме садится в красный самолёт и улетает в неизвестном направлении. Ролик, который был опубликован в сторис игрока в «Инстаграме», нидерландец подписал так: «Спасибо, Лион».

Депай улетает из Лиона

Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед». Трансфер нападающего обошёлся французскому клубу в € 16 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне игрок провёл 46 матчей, отметился 12 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Контракт футболиста с «ткачами» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.