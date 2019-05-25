«Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу

По итогам завершившегося чемпионата ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу получили «Томь» и «Нижний Новгород».

В заключительном туре второго по силе дивизиона страны первый клуб в гостях сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а второй дома обыграл «Мордовию» (3:1).

«Томь» завершила сезон в ФНЛ на 3-м месте с 64 очками в активе. «Нижний Новгород» стал 4-м, набрав на два очка меньше. Соперниками представителей ФНЛ в борьбе за место в высшем дивизионе страны будут «Крылья Советов» и «Уфа», которые уже не смогут завершить сезон в РПЛ выше 13-го места.

Напомним, прямые путёвки в Премьер-Лигу досрочно себе обеспечили «Тамбов» и «Сочи». Чемпионат в ФНЛ «Тамбов» завершил с 73 очками в активе, а «Сочи» набрал 69 очков.