«Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу
По итогам завершившегося чемпионата ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу получили «Томь» и «Нижний Новгород».
В заключительном туре второго по силе дивизиона страны первый клуб в гостях сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а второй дома обыграл «Мордовию» (3:1).
«Томь» завершила сезон в ФНЛ на 3-м месте с 64 очками в активе. «Нижний Новгород» стал 4-м, набрав на два очка меньше. Соперниками представителей ФНЛ в борьбе за место в высшем дивизионе страны будут «Крылья Советов» и «Уфа», которые уже не смогут завершить сезон в РПЛ выше 13-го места.
Напомним, прямые путёвки в Премьер-Лигу досрочно себе обеспечили «Тамбов» и «Сочи». Чемпионат в ФНЛ «Тамбов» завершил с 73 очками в активе, а «Сочи» набрал 69 очков.
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Томь
Томск
Удаления: Бабенков, 58 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3 : 1
Мордовия
Саранск
1:0 – Голышев – 12, 2:0 – Палиенко – 42, 3:0 – Салугин – 55, 3:1 – Киреев – 66
«Сибирь» и «Краснодар-2» разошлись миром
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