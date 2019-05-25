Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что ему очень не понравилось, как закончился популярный сериал «Игра престолов».

«О, я так разочарован. Меня очень расстроил пятый эпизод. Это был удивительный сериал, но складывается впечатление, что они просто не знали, как его закончить.

Не знаю, в этом просто нет никакого смысла! Думаю, все чувствуют подобное, не только я один. Мне кажется, все недовольны концовкой.

Какой из персонажей похож на меня больше всего? Может быть, дракон. Я словно дракон — такой же сильный», — сказал Почеттино в интервью talkSPORT.

1 июня «Тоттенхэм» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 22:00 мск.