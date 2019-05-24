Дзюба — о финале «Игры престолов»: Безобразие! Катастрофа! Ужас!
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что авторам популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять финал.
«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но всё видел. Считаю, что нужно переснимать», — приводит слова форварда радио «Зенит».
В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе 30-летнего футболиста 8 голов и 9 результативных передач.
В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.
Посмотреть статистику игроков российского первенства можно на «Чемпионате».
Дзюба: поспорил с Лунёвым на кувырки — он до сих пор ходит кувыркается
- 24 мая 2019
-
22:31
-
22:25
-
21:58
-
21:49
-
21:33
-
21:18
-
21:01
-
20:59
-
20:41
-
20:26
-
20:22
-
20:06
-
19:57
-
19:43
-
19:35
-
19:20
-
19:20
-
19:05
-
18:58
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:27
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:59
-
17:46
-
17:39
-
17:38«Ахмат» интересуется Беленовым Эксклюзив
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:49
-
16:32
Партнерский контент