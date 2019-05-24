Дзюба — о финале «Игры престолов»: Безобразие! Катастрофа! Ужас!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что авторам популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять финал.

«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но всё видел. Считаю, что нужно переснимать», — приводит слова форварда радио «Зенит».

В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе 30-летнего футболиста 8 голов и 9 результативных передач.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

Посмотреть статистику игроков российского первенства можно на «Чемпионате».