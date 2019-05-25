Моуринью: не знаю, когда снова буду тренировать
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что пока не нашёл подходящий для себя вариант работы.
«Когда я снова возглавлю какую-то команду? Если честно, не знаю. Я не должен проявлять эмоции в этом вопросе. Нужно рационально принять решение. Не нужно соглашаться на какой-то вариант только из-за того, что я отчаянно хочу работать. Мне нужно найти правильный для себя проект, который будет мотивировать.
Хочу стать сильнее, чем когда-либо. Я много учусь и много работаю со своими ассистентами, чтобы мы были отличной командой. Мы должны быть готовы к большому вызову. Сейчас мне нужно подумать. Мы всё проанализируем, а затем примем правильное решение», — сказал Моуринью в эфире телеканала Sky Sports.
Моуринью: «Реал» хорошо укрепится в летнее трансферное окно
- 25 мая 2019
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