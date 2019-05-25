Фелиш: на тренировке Роналду был похож на персонажа видеоигры

Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш поделился впечатлениями от первой тренировки с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии.
«Это было странно. Никогда не видел Роналду настолько близко в реальной жизни. Когда вернулся домой, сказал друзьям, что это было похоже на режим карьеры на PlayStation. Криштиану выглядел как персонаж видеоигры.
Это было странно, но я исполнил свою мечту, побывав в одном тренировочном лагере с Роналду. Даже не помню, что он сказал. Во всяком случае, всё прошло очень хорошо.
Лучшие игроки в мире на этот момент? Роналду, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе», — приводит слова Фелиша пресс-служба «Бенфики».
В нынешнем сезоне Жоау принял участие в 26 матчах португальской Примейры. В активе 19-летнего футболиста 15 голов.
- 25 мая 2019
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