Фелиш: на тренировке Роналду был похож на персонажа видеоигры

Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш поделился впечатлениями от первой тренировки с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии.

«Это было странно. Никогда не видел Роналду настолько близко в реальной жизни. Когда вернулся домой, сказал друзьям, что это было похоже на режим карьеры на PlayStation. Криштиану выглядел как персонаж видеоигры.

Это было странно, но я исполнил свою мечту, побывав в одном тренировочном лагере с Роналду. Даже не помню, что он сказал. Во всяком случае, всё прошло очень хорошо.

Лучшие игроки в мире на этот момент? Роналду, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе», — приводит слова Фелиша пресс-служба «Бенфики».

В нынешнем сезоне Жоау принял участие в 26 матчах португальской Примейры. В активе 19-летнего футболиста 15 голов.