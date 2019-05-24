Директор «Бенфики»: если нам не заплатят € 120 млн, Фелиш останется
Исполнительны директор «Бенфики» Домингос Соареш де Оливейра заявил, что клубам, претендующим на форварда Жоау Фелиша, придётся заплатить большую сумму.
«Наша цель — сохранить состав. Если кто-то предложит € 100 млн за Фелиша, мы его не продадим. Конечно, это большие деньги. В Португалии ещё не продавали игрока за такую сумму, но мы хотим побеждать на поле, и сделаем для этого всё что потребуется. Если нам не заплатят € 120 млн, Жоау останется», — приводит слова исполнительного директора Goal со ссылкой на эфир телеканала TVI24.
В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 26 матчах португальской Примейры. В активе 19-летнего футболиста 15 голов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за нападающего «Бенфики».
«Бенфика» согласовала с Фелишем условия нового контракта
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