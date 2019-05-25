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Кроос анонсировал выход фильма о себе

Кроос анонсировал выход фильма о себе
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своём «твиттере» объявил о скором выходе фильма о себе.

«Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием «Кроос», который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! Вам тоже?» — говорится в сообщении немецкого футболиста.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он к настоящему моменту завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

В минувшем розыгрыше испанской Примеры 29-летний полузащитник принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счёт 4 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

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