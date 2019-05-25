Директор академии тренеров «Манчестер Сити» возглавил «Андерлехт»
«Андерлехт» объявил о назначении на пост главного тренера Саймона Дэвиса, который в последнее время занимал должность директора академии тренеров «Манчестер Сити». В общей сложности специалист провёл в английском клубе девять лет.
Таким образом, Дэвис стал уже вторым представителем «горожан», перебравшимся в бельгийский клуб. Ранее по аналогичному маршруту проследовал защитник Венсан Компани. Экс-капитан манкунианцев будет выполнять роль играющего тренера.
«Когда Винни попросил меня присоединиться к нему в «Андерлехте», у меня даже не возникло сомнений. Мы взялись за потрясающий проект, наша цель — вернуть клуб туда, где ему место. Особый акцент будет сделан на развитии талантливых молодых футболистов», — заявил Дэвис.
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
- 25 мая 2019
-
22:56
-
22:46
-
22:24
-
22:14
-
22:09
-
21:55
-
21:42
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:30
-
20:19
-
20:12
-
20:12
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:25
-
17:19
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:38
Партнерский контент