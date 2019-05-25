Директор академии тренеров «Манчестер Сити» возглавил «Андерлехт»

«Андерлехт» объявил о назначении на пост главного тренера Саймона Дэвиса, который в последнее время занимал должность директора академии тренеров «Манчестер Сити». В общей сложности специалист провёл в английском клубе девять лет.



Таким образом, Дэвис стал уже вторым представителем «горожан», перебравшимся в бельгийский клуб. Ранее по аналогичному маршруту проследовал защитник Венсан Компани. Экс-капитан манкунианцев будет выполнять роль играющего тренера.



«Когда Винни попросил меня присоединиться к нему в «Андерлехте», у меня даже не возникло сомнений. Мы взялись за потрясающий проект, наша цель — вернуть клуб туда, где ему место. Особый акцент будет сделан на развитии талантливых молодых футболистов», — заявил Дэвис.

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»