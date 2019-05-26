Мертенс вышел на 3-е место по числу голов за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отметился голом в матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, бельгиец забил 109-й гол за «Наполи», обогнав по этому показателю Аттилу Саллустру (108).

Только два игрока забили за неаполитанцев больше голов — Марек Гамшик (121) и Диего Марадона (115).

32-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из голландского клуба ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. За неаполитанский клуб полузащитник провёл 282 матча во всех турнирах, в которых стал автором 109 забитых мячей, а также 70 результативных передач.

Завтра, 26 мая, пройдут последние восемь игр итальянского первенства в сезоне-2018/19.