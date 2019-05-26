Вальверде: ожидания оказались слишком высокими, нам не удалось сделать требл

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о поражении команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией», который состоялся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершился со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

«У «Валенсии» отличная контратака. Они действовали эффективно, но нам не хватило искры, чтобы закончить игру.

Месяц назад мы праздновали чемпионство и шансы на требл. Ожидания оказались слишком высокими, у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты мы сходили с дистанции.

Считаю ли, что кредит доверия ко мне исчерпан? Мне нечего сказать», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона» в завершившемся сезоне завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Ливерпулю», несмотря на победу в первом матче со счётом 3:0.