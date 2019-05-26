Жорди Альба провёл 300-й матч в составе «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба провёл 300-й матч в составе каталонского клуба. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Юбилейным для испанца стал финальный матч Кубка Испании с «Валенсией». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

30-летний защитник является воспитанником «Барселоны», но в 2007 году он покинул клуб и перешёл в «Валенсию». В 2012 году Альба вернулся в стан каталонцев. Сумма трансфера составила € 14 млн. В составе «Барселоны» испанец забил 15 голов.

В составе «Барселоны» Альба пять раз выиграл чемпионат, четыре раза Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.