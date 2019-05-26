Пике: «Барселона» должна выигрывать всё, тем более у «Валенсии»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

«Когда не выигрываешь и в команде есть травмированные, можно сослаться на это. Но не думаю, что у нас могут быть какие-то оправдания.

Мы играем за «Барселону» и должны выигрывать всё, тем более у «Валенсии». Сейчас нам нужно поздравить соперников, а в следующем году постараться выиграть все турниры.

Не беспокоимся о будущем тренера. Мы должны анализировать индивидуальный вклад футболистов после каждой встречи и смотреть, что можно улучшить. Решение не за нами, но мы хотим, чтобы он остался.

Игроки «Валенсии» трижды врывались в нашу штрафную и забили два гола. У нас были шансы в конце первого тайма и в начале второй половины», — приводит слова Пике Marca.