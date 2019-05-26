«Ахмат» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Ростов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Алексей Лунёв. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Ахмат» набрал 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (41) — на 7-м месте.