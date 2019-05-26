«Динамо» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и тульского «Арсенала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.



«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Володько, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.



«Динамо» набрало 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал» (45) — на 6-м месте.