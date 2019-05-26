Михалик: переезд в Россию — это не переезд за границу, менталитет у нас схожий

Украинский защитник Тарас Михалик рассказал о переходе в московский «Локомотив» из киевского «Динамо» летом 2013 года. Сегодня, 26 мая, 35-летний футболист проведёт последний матч в составе «железнодорожников».

«Не смущал ли при переезде тот факт, что «Локомотив» тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию — это не переезд за границу всё-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи «Локомотива» — вопрос определённого периода. Да и я понимал, что за тренер Леонид Кучук и чего команда может добиться при нём.

В начале здесь было тяжело. После семи с половиной лет одного футбола меня стали учить другому. Кучук говорил: «Ты со своими киевскими «бей в диагональ» заканчивай давай». Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал — жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много, поэтому не всё складывалось.

За шесть лет в «Локо» ни разу не мог сказать «плохой коллектив» или «плохая атмосфера». С этим у нас всегда полный порядок. При всех тренерах комфортно. Наверное, самый весёлый — Миодраг Божович, у него отличное чувство юмора. Юрий Палыч тоже может пошутить, но построже!» — цитирует Михалика пресс-служба «Локомотива» в программке к домашнему матчу 30-го тура с «Уфой».