Фанаты «Локомотива» провели акцию против организации финала Кубка России

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Уфу». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 10-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Болельщики «Локомотива» молчали на протяжении первых 10 минут в знак протеста против организации финала Кубка России в Самаре. Напомним, в преддверии финального матча турнира «Локомотив» — «Урал» в Самаре было задержано 53 болельщика «железнодорожников». Позже фанатам московского клуба запретили делать перформанс на стадионе.
Напомним, встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. «Железнодорожники» стали обладателями Кубка России. Этот трофей стал десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.
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