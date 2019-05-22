Фанатам «Локомотива» запретили сделать перформанс перед финалом Кубка с «Уралом»

Иван Крылов, представитель United South, организации фанатов «Локомотива», рассказал, что болельщикам «железнодорожников» было запрещено сделать перформанс перед финальным матчем Кубка России с «Уралом».
«По поводу перформанса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перформанса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жёсткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перформанс, который до этого разрешили», — рассказал Крылов «Чемпионату».
- 22 мая 2019
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