«Локомотив» получил прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, финишировав вторым в РПЛ

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш на 39-й минуте.
В другом матче 30-го тура «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Победный гол забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отправив мяч в ворота «Рубина» на 59-й минуте после передачи нападающего Вандерсона.
«Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (56) финишировал третьим. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа, «быки» — с квалификации.
- 26 мая 2019
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