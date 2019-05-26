«Локомотив» получил прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, финишировав вторым в РПЛ

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча стал полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш на 39-й минуте.

В другом матче 30-го тура «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отправив мяч в ворота «Рубина» на 59-й минуте после передачи нападающего Вандерсона.

«Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (56) финишировал третьим. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа, «быки» — с квалификации.