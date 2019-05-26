Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0).

«Ожидали, что сегодня будет тяжело, поскольку у Бердыева всегда команды достаточно организованные, хорошо готовы физически и опасно действуют на стандартах. Рад, что смогли не пропустить. Конечно, расстраивает, что не смогли раньше решить исход матча, но победа есть победа.

Если говорить по сезону, то он был, как на горках. Были и отличные матчи, и неудачные серии. Нам хватило ресурсов, и мы смогли закончить сезон на третьем месте — это хорошее достижение. Понимаю, что могли быть и выше, но ничего. Впереди ещё много работы, и мы будем ставить новые цели.

Когда мы забили гол, то следили за матчем «Локомотива». Расстроены ли, что не помогла «Уфа»? Понимаю, что в чемпионате мы можем надеяться только на себя. Мы не должны думать об «Уфе». Значит, нужно ещё лучше сработать, чтобы в последнем туре всё зависело от нас.

После матча у нас будет мероприятие, посвящённое тому, что Каборе и Перейра уходят. Сейчас с ними многие хотят поговорить, попозже пообщаемся. Вопрос закрыт и решён — они точно уходят.

Заменят ли ушедших Кайо и Намли? Посмотрим, как они будут выглядеть. Давайте немного подождём. Надеюсь, что смогут.

У нас общий отпуск две недели, из них часть я проведу на учёбе. Неделю вообще ничего не буду делать, а потом — подготовка к сбору. Когда пройдёт жеребьёвка квалификации Лиги чемпионов, посмотрим, на кого попадём, и подготовимся», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».