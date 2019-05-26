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Панченко: когда выходишь при 25 тыс. и все они твои болельщики, это вдохновляет

Панченко: когда выходишь при 25 тыс. и все они твои болельщики, это вдохновляет
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал ничейный результат матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:3). Матч стал первым на стадионе «Динамо» после реконструкции.

«Мне приходилось играть и при 30 тысячах, но, когда выходишь при 25 тысячах и все они твои болельщики, это вдохновляет. Они сегодня на высоте, и огромное спасибо им за сезон. На все наши выезды болельщики выбирались большим десантом. Получился большой праздник, большой день. Обидно пропускать в концовке, но мы всё разберём.

В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат. Люди столько ждали этого открытия — 11 лет. Мы уже перенесли открытие стадиона один раз, так что эмоции болельщиков понятны. Эмоции у болельщиков были просто супер. Сегодня играть было одно удовольствие. Что касается моего дубля, я благодарен судьбе. Слава богу, что именно мне удалось забить два мяча. Свои результаты – это хорошо, но если команда проигрывает или играет вничью – не совсем хорошо", — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Пётр Виноградов.

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