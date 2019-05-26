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«Фратрия» — «Спартаку»: ваше безволие станет легендой

«Фратрия» — «Спартаку»: ваше безволие станет легендой
Футбол / РПЛ 0

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало московский клуб за поражение в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2), а также итоговое пятое место в турнирной таблице.

«Ваше безволие станет легендой. „Спартак“ бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях „Оренбургу“ (0:2) и лишившись путёвки в групповой турнир Лиги Европы. Только пятое место в чемпионате России», — говорится в «твиттере» «Фратрии».

В следующем сезоне московский клуб будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы.

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