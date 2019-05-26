Семак: сезон закончился для «Зенита» удачно, будем готовиться к следующему

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (4:1).

«Понятно, что хотели победить, сыграть хорошо и забить много, чтобы порадовать болельщиков. Решали также вопросы, связанные с появлением каких-то игроков в соответствии с их личными пожеланиями. С теми, кому нужно было ехать в сборную и получить игровую практику, теми, кто должен был наиграть определённое количество матчей по контракту. Постарались по максимуму дать им возможность, отблагодарить ребят за этот сезон. Сезон закончился для нас удачно, будем готовиться к следующему», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России, а «Енисей» вылетел в ФНЛ, заняв последнее место в РПЛ.