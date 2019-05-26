Гашкин: в «Спартаке» много интриг. Постоянно что-то делят между собой
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин прокомментировал поражение московского клуба в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
«Во что сегодня играл «Спартак»? Это футбол? Непонятный состав, игра. Ощущение, что вышли номер отбыть.
ЦСКА второй раз обходит «Спартак» на финише? Красно-белым не так важно было, какое место занять. «Армейцы» же и не думали, как сыграет «Спартак».
Так за «Спартак» не играют. Сложно сказать о причине провального сезона. И смена тренера, и какие-то непонятные скандалы с капитаном. В команде стало много интриг. Постоянно что-то делят между собой. В такой ситуации никакого результата не будет», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Рейнгольд: Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал
- 26 мая 2019
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:27
-
19:07
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
18:00
Партнерский контент