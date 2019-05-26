Гашкин: в «Спартаке» много интриг. Постоянно что-то делят между собой

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин прокомментировал поражение московского клуба в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).

«Во что сегодня играл «Спартак»? Это футбол? Непонятный состав, игра. Ощущение, что вышли номер отбыть.



ЦСКА второй раз обходит «Спартак» на финише? Красно-белым не так важно было, какое место занять. «Армейцы» же и не думали, как сыграет «Спартак».



Так за «Спартак» не играют. Сложно сказать о причине провального сезона. И смена тренера, и какие-то непонятные скандалы с капитаном. В команде стало много интриг. Постоянно что-то делят между собой. В такой ситуации никакого результата не будет», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.