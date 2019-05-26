Каборе: с грустью покидаю «Краснодар», который стал для меня второй семьей

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе попрощался с краснодарским клубом.

«С нескрываемой грустью я покидаю клуб, который за прошедшие четыре года стал для меня второй семьей, но что поделать, такова судьба профессионального футболиста. В «Краснодаре» я получал всё, о чём только мог мечтать – удовольствие от каждой минуты, проведённой на поле во время игр или тренировок, дружбу со стороны партнёров, поддержку от тренеров и руководства клуба. Здесь меня окружали прекрасные люди, друзья, которые понимали меня, и которых понимал я. Мне и моей семье было комфортно психологически, и я всегда выходил на газон с желанием бороться и отдать всё для победы нашей команды.

И, конечно же, всё это время я ощущал любовь наших болельщиков, их горячую поддержку, причём не только на стадионе, но и на улицах этого прекрасного города, ставшего для меня родным. Спасибо вам, чёрно-зелёные фаны! И спасибо тебе, «Краснодар», за всё! Этот клуб, этот город навсегда останутся со мной, и я всегда буду рад оказаться здесь снова!" — приводит слова Каборе официальный сайт клуба.