Каборе: с грустью покидаю «Краснодар», который стал для меня второй семьей

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе попрощался с краснодарским клубом.
«С нескрываемой грустью я покидаю клуб, который за прошедшие четыре года стал для меня второй семьей, но что поделать, такова судьба профессионального футболиста. В «Краснодаре» я получал всё, о чём только мог мечтать – удовольствие от каждой минуты, проведённой на поле во время игр или тренировок, дружбу со стороны партнёров, поддержку от тренеров и руководства клуба. Здесь меня окружали прекрасные люди, друзья, которые понимали меня, и которых понимал я. Мне и моей семье было комфортно психологически, и я всегда выходил на газон с желанием бороться и отдать всё для победы нашей команды.
И, конечно же, всё это время я ощущал любовь наших болельщиков, их горячую поддержку, причём не только на стадионе, но и на улицах этого прекрасного города, ставшего для меня родным. Спасибо вам, чёрно-зелёные фаны! И спасибо тебе, «Краснодар», за всё! Этот клуб, этот город навсегда останутся со мной, и я всегда буду рад оказаться здесь снова!" — приводит слова Каборе официальный сайт клуба.
- 26 мая 2019
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:27
-
19:07
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
18:00