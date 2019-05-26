«Спартак»: команда сделает всё возможное, чтобы стать сильнее в новом сезоне!

«Спартак» подвёл итоги сезона, в котором клуб финишировал на пятом месте в чемпионате России.
«Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам 30 туров «Спартак» занял в таблице Российской Премьер-Лиги только пятое место.
Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты… Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберётся для подготовки к новому сезону и сделает всё возможное, чтобы стать сильнее!
Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Спартака».
- 26 мая 2019
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