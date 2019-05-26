Квальярелла — лучший бомбардир Серии А в сезоне-2018/19

Нападающий генуэзской «Сампдории» Фабио Кавальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в сезоне-2018/19.

36-летний Квальярелла стал автором 26 забитых мячей (9 — с пенальти) в 37 матчах Серии А. Такого показателя форвард добился впервые. Ранее он выступал за «Торино», «Фиорентину», «Кьети», «Асколи», «Удинезе», «Наполи» и «Ювентус».

Второе-третье места в бомбардирской гонке разделили колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата и польский форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек, который первую половину сезона провёл в «Дженоа». Оба футболиста забили по 22 мяча.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке лучших снайперов, забив 21 гол в 31 матче.