Адиев: Керимов сказал: «Я вижу, что «Анжи» никому не нужен»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился опасениями относительно судьбы махачкалинского клуба, который вылетел в ФНЛ.

«У нас немного растяжимые понятия – если я руководитель, то мне должны. Нет! Руководителю не должны. Руководитель должен.



Я как главный тренер должен персоналу, футболистам. Я должен. Когда плохо, я должен успокоить, когда они не то делают – отругать. Но я должен. Не они ко мне идут, а я к ним иду.



Так же правительство должно народу. Если они считают, что президент «Анжи» не справляется и просто сохраняют дистанцию: «Да он такой». Ты пригласи его, поговори. Ты должен сохранить этот клуб.



У нас же смена каких-то своих направлений, амбиций. Легче всего отсидеться. К моему большому сожалению, мы, болельщики, могли бы более активно свою позицию обозначить.



Вы знаете, какой ответ Сулейман Керимов дал? Это тоже в наш адрес, в наш огород. «Если бы я видел, что стадион заполняется, я помог бы «Анжи». Я вижу, «Анжи» никому не нужен».



И вот ряд факторов, которые на сегодняшний день привели к тому, что мы имеем. К сожалению, видя отношение правительства к футболу, мы уже нескоро увидим клуб Премьер-лиги, к нам нескоро будут такие большие команды приезжать. Очень жаль, что так всё заканчивается», – приводит слова Адиева официальный «твиттер» «Анжи».