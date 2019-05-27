Канте получил травму колена и не поможет «Челси» в финале Лиги Европы

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте с большой вероятностью пропустит предстоящий финальный матч Лиги Европы с «Арсеналом».
Как сообщает The Guardian, французский футболист получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле с серьёзным дискомфортом. Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщалось, однако ожидается, что он точно не сможет помочь синим в игре с «канонирами».
Ранее Канте уже травмировал колено. В матче 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0) в начале мая он получил повреждение, из-за которого пропустил около двух недель. Недавно Н’Голо вернулся к тренировкам.
Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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