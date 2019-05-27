Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что защитнику Жерому Боатенгу стоит покинуть команду в летнее трансферное окно.
«Как друг я бы посоветовал ему покинуть клуб. Ему нужен новый вызов. Есть ощущение, что в последнее время он находится не в своей тарелке», — приводит слова Хёнесса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в услугах Боатенга заинтересован миланский «Интер». При этом, по информации СМИ, руководство «Баварии» оценивает 30-летнего футболиста в € 20 млн.
Боатенг является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов.
- 27 мая 2019
-
11:24
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:40
-
10:34
-
10:27
-
10:22
-
10:04
-
10:01
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:42
-
08:20
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
07:07
-
06:50
-
06:21
-
06:02
-
05:46
-
05:25
-
05:13
-
03:55
-
03:44
-
03:00
-
02:05
-
00:54
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:18