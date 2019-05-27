Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что защитнику Жерому Боатенгу стоит покинуть команду в летнее трансферное окно.



«Как друг я бы посоветовал ему покинуть клуб. Ему нужен новый вызов. Есть ощущение, что в последнее время он находится не в своей тарелке», — приводит слова Хёнесса Sky Sports.



Ранее сообщалось, что в услугах Боатенга заинтересован миланский «Интер». При этом, по информации СМИ, руководство «Баварии» оценивает 30-летнего футболиста в € 20 млн.



Боатенг является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов.

«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн