Селюк: Каборе жизненно необходим «Спартаку» — Кононов знает, что он профессионал

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, у которого истекает контракт с клубом, рассказал о возможных вариантах развития карьеры футболиста.
«Конкретика по будущему Каборе уже есть, «Бешикташ» ещё в январе мог заплатить «Краснодару». Сегодня я проснулся, а они мне уже звонят. Также есть вариант и с «Фенербахче». Мы пока не торопимся, посмотрим, что и как, никаких проблем нет.
Не знаю, существует ли вариант со «Спартаком». Мы видим, как они играют. Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим таким клубам, как «Спартак», – тем более бесплатно. Хотя, может, это и является проблемой. Каборе – лидер, опытный игрок, капитан сборной, с ним молодые ребята в «Спартаке» могли бы расти. Не важно, будет это Каборе или нет, но такой игрок необходим «Спартаку» – он очень дисциплинированный, профессионал, Кононов об этом знает. Когда говорят, что ему уже 31 год, то все забывают, что Ерёменко и Попов старше его на год, а Денисов – вообще на четыре года. При этом Игорь обижается, что его в основу не поставили. Но вариант, что Каборе останется в России, существует.
Я бы хотел, чтобы Каборе остался в России, но жизнь покажет, что будет. Турецкие клубы очень конкурентоспособны по отношению к российским клубам – они предлагают условия лучше. Всё станет ясно меньше чем через две недели. В Турции до 3-4-го числа идёт Рамадан, поэтому пока они не подписывают контракты», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 27 мая 2019
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