«Арсенал» продлил контракт с Григалавой до 2021 года
«Арсенал» продлил контракт с 29-летним защитником Гиа Григалава. Новое соглашение с грузинским футболистом рассчитано до 31 мая 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.
Григалава пришёл в команду в конце января 2017 года, свой первый гол Гиа забил уже во втором матче за туляков, в ворота «Крыльев Советов». Всего в чемпионате России (с учётом переходных матчей за право играть в РПЛ) он провёл 43 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
В нынешнем сезоне Григалава принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом, а также получил пять жёлтых карточек. «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и в сезоне-2019/20 выступит в Лиге Европы.
К. Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
- 27 мая 2019
-
17:24
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:45
-
15:38
-
15:23
-
15:16
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:44
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:27
-
12:18
Партнерский контент