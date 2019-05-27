«Арсенал» продлил контракт с Григалавой до 2021 года

«Арсенал» продлил контракт с 29-летним защитником Гиа Григалава. Новое соглашение с грузинским футболистом рассчитано до 31 мая 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Григалава пришёл в команду в конце января 2017 года, свой первый гол Гиа забил уже во втором матче за туляков, в ворота «Крыльев Советов». Всего в чемпионате России (с учётом переходных матчей за право играть в РПЛ) он провёл 43 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

В нынешнем сезоне Григалава принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом, а также получил пять жёлтых карточек. «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и в сезоне-2019/20 выступит в Лиге Европы.