Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.

«Лучший российский футболист XXI века — Аршавин. Акинфеева убираю за скобки», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Российский специалист поделился также мнением о лучших иностранных игроках чемпионата России.

«Лучшие легионеры нашего чемпионата — Вагнер Лав, Думбия и Халк», — добавил наставник.

37-летний Аршавин является воспитанником «Зенита». За петербургский клуб он выступал с 1998 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего за клуб из Санкт-Петербурга Аршавин провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 74 забитых мячей и отдал 99 результативных передач. Футболист выступал также за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».