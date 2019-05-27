Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
«Лучший российский футболист XXI века — Аршавин. Акинфеева убираю за скобки», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Российский специалист поделился также мнением о лучших иностранных игроках чемпионата России.
«Лучшие легионеры нашего чемпионата — Вагнер Лав, Думбия и Халк», — добавил наставник.
37-летний Аршавин является воспитанником «Зенита». За петербургский клуб он выступал с 1998 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего за клуб из Санкт-Петербурга Аршавин провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 74 забитых мячей и отдал 99 результативных передач. Футболист выступал также за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- 27 мая 2019
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