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Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»

Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Sky Sport Italia. Речь идёт о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Предполагается, что на пост наставника россонери будут претендовать Леонардо Жардим («Монако»), Симоне Индзаги («Лацио») и Марко Джампаоло («Самдория»). Если выбор будет сделан в пользу последнего, то Гаттузо может занять его место.

Также Гаттузо может возглавить «Фиорентину». Предполагается, что новый президент клуба Рокко Комиссо предложит пост спортивного директора Массимилиано Мирабелли, который привёл Дженнаро в «Милан». Вcе они выросли в регионе Калабрия и гордятся своими корнями. Интересно, что в 2017 году Гаттузо заменил Винченцо Монтеллу, который возглавляет «Фиорентину».

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