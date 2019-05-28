«Локомотив» заключит с Крыховяком контракт на три года

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящем выкупе у «Пари Сен-Жермен» полузащитника Гжегожа Крыховяка.



«По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всё будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключён», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа. За «железнодорожников» 29-летний поляк провёл 27 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.



«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Бюджет «Локомотива» на летнее трансферное окно будет ниже, чем в прошлом году