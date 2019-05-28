Сарри: шансы Канте сыграть с «Арсеналом» 50 на 50

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не исключил вероятности участия полузащитника Н'Голо Канте в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая.

«У Канте не такая уж серьёзная проблема с коленом. Проблема в том, что он может не успеть восстановиться. Мы стараемся. Сейчас я ничего не могу сказать. Будем стараться до последнего. Посмотрим завтра, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50.



Канте — очень важный для нас игрок. Это единственный опорный полузащитник в нашем распоряжении. Мы стараемся, чтобы он успел восстановиться. Попытаемся успеть завтра утром», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится в Баку на стадионе «Олимпийский». Начало встречи — в 22:00 мск.