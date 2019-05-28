Аспиликуэта: «Челси» может завладеть кубком, который выиграл в 2013 году

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая.
«Мы — «Челси», и всякий раз мы начинаем сезон с мыслями о победах во всех турнирах. Завтра нам предстоит финал, битва за трофей. Мы начали участие в турнире в сентябре и всегда держали в уме выход в финал. Хотели биться за этот кубок. Нас ждёт ответственный матч, и мы полны амбиций.
Завтра у нас будет возможность продолжить завоевывать трофеи. Мы можем завладеть кубком, который выиграли в 2013 году. Я и Давид Луис тогда были в команде. Мы знаем, насколько это важное достижение. Надеюсь, завтра всё повторится.
Сезон, когда мы выигрываем турниры, лучше, чем те, в которых мы ничего не выигрываем. Путь сюда длинный. Мы забываем, как много грандов хотели бы оказаться в этом финале. На нашу долю выпало немало тяжёлых матчей.
Это лондонское дерби. Мы неоднократно встречались на внутренней арене. Завтра еврокубковый финал — большой матч для обеих команд. Конечно, мы настроены решительно, ведь мы можем добавить еврокубковый трофей в нашу копилку. Мы все очень серьёзно работали ради завоевания титулов с этим клубом», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.
- 28 мая 2019
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