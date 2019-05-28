«Спартак» заключил новый контракт с Мелкадзе
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт с московским «Спартаком». Условия заключения соглашения пока не известны.
Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать условия нового соглашения с форвардом. Мелкадзе выступает в составе «Спартака» с 2014 года. В завершившемся сезоне 22-летний российский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.
По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы. Ранее «Спартак» объявил, что главный тренер команды Олег Кононов будет готовить команду к новому сезону.
Ну, теперь держитесь. Кононов остаётся в «Спартаке»
Красно-белые будут строить новую команду со старым тренером. На перемены в клубе не решились.
- 28 мая 2019
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