«Спартак» заключил новый контракт с Мелкадзе

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт с московским «Спартаком». Условия заключения соглашения пока не известны.



Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать условия нового соглашения с форвардом. Мелкадзе выступает в составе «Спартака» с 2014 года. В завершившемся сезоне 22-летний российский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.



По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы. Ранее «Спартак» объявил, что главный тренер команды Олег Кононов будет готовить команду к новому сезону.

Ну, теперь держитесь. Кононов остаётся в «Спартаке» Красно-белые будут строить новую команду со старым тренером. На перемены в клубе не решились.