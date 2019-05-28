«Спартак» верит в Кононова. А сам Кононов в себя верит?

«Спартак» свой выбор сделал. Сенсаций, собственно, ждать и не приходилось – хотя бы по той причине, что дело дошло до планового заседания совета директоров. Все решения об увольнении тренеров принимаются импульсивным Леонидом Федуном, как правило, стремительно и на эмоциях. А раз он выждал два дня и только во вторник собрался вместе с коллегами по несчастью в офисе ИФД «Капитал» для подведения итогов — значит, пока в Кононова верит.

«Спартак»: без характера, без группы Лиги Европы, без перспективы Красно-белые проиграли «Оренбургу» и опустились на пятое место. Теперь придётся покататься по отборочным раундам.

Всё это прекрасно, но очень сложно понять и разобраться, в чём именно природа данной веры. Меньше всего хочется в очередной раз противопоставлять Кононова Каррере, как это многие продолжают делать. Для меня предельно ясно, что Массимо последними шестью месяцами в России всецело наработал на отставку, и скучать по нему могут лишь подверженные эмоциям и ностальгическим воспоминаниям люди. Но Кононова ведь и приглашали для того, чтобы он сделал команду лучше. Не через год-два, а в ближайшее время, чтобы не потерять сезон с концами.

О его работе не судили строго сразу. Ему простили декабрьский вылет из Лиги Европы, справедливо списав ту неудачу на обилие травмированных и слишком малое время совместной работы с командой. Его благодарили за кризис-менеджмент — он действительно помог «Спартаку» успокоиться, вернуть адекватную рабочую атмосферу после месяцев всеобщего напряжения. Его хвалили за три победы в трёх последних турах чемпионата перед уходом на перерыв – это были важные результаты, позволившие «Спартаку» вернуться в гонку за Лигу чемпионов. А все окончательные выводы о его соответствии/несоответствии уровню притязаний клуба отложили до весны, дав ему спокойно провести длительные зимние сборы. Но что получили в итоге?

Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак» Тёплый киллер, идеальный чистильщик.

Результаты? Их нет. Можно вертеть цифрами сколько угодно: вспоминать, что принял Кононов «Спартак» на 9-м месте, а поднял до 5-го; что до последнего тура по итогам 15 матчей у него был ровно такой же процент очков, как у Карреры; что финишный рывок (правда, со смачным падением в лужу перед самой ленточкой) позволил остаться в еврокубках. Уж простите, но оценивать работу тренера по такой заниженной шкале – значит, относить «Спартак» к середнякам. Руководство клуба само задало планку – Лига чемпионов на будущий сезон, победа в Кубке, проход в далёкие стадии плей-офф Лиги Европы. До скольких целей дотянулся Кононов? Вот и самый правдивый ответ. Точка.



Улучшения в качестве футбола? Специально ещё раз прокрутил в голове все весенние матчи «Спартака» и попытался вспомнить: хоть одна цельная игра у команды за спиной имеется? Пожалуй, с натяжкой можно назвать лишь битву с «Зенитом», где красно-белые ровно провели оба тайма. Во всех остальных случаях «Спартак» мог выдать плюс-минус достойный футбол в стартовые 45 минут, но провалиться и показать всякое отсутствие класса и характера после перерыва. А затем, когда состоялось чувствительное поражение от ЦСКА, не стало даже коротких всплесков. «Спартак» мучился, а не играл в конце сезона — даже в победных матчах. При просмотре его футбола появлялась либо зевота, либо слёзы. И не было видно хотя бы малейшего прогресса – ни общего, ни у отдельных игроков, за который сейчас можно было бы зацепиться.

Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле Кононов унижен. Теперь вместо него можно назначать Черевченко.

Строительство новой команды? О’кей, можно согласиться с тем, что «ресурсы чемпионской команды исчерпаны» и теперь нужно строить новый «Спартак» (хотя я никогда не соглашусь, что нынешний состав, который до отъезда Промеса и травмы Жиго называли сильнейшим в стране, не был способен бороться при должной организации хотя бы за третье место и Лигу Чемпионов). Но ведь Кононов начал эту работу ещё зимой. И зимой у него для этого имелись два с лишним месяца и четыре сбора. Хоть какой-то вектор заметен? Хотя бы минимальное движение вперёд? Разве всё не осталось на том же уровне? И есть ли предпосылки, что во время более короткой летней межсезонки Кононову удастся более качественная работа?

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

Авторитет и доверие со стороны общественности? С этим хуже всего. Кононов стал заложником своих же многочисленных слов («Футбол через четыре месяца», «Вижу «Спартак» по итогам сезона на первом месте» и так далее). Он показал, что совершенно не умеет справляться с нервами и давлением, спрятался от внешнего мира после первых же неудач. Он ни разу не признал, что пока не получается, хотя мужественный человек, наверное, мог бы это сделать. Он не завоевал лояльность публики. Многие болельщики теперь грозятся не продлить абонементы – и такое настроение может стать большой проблемой для «Спартака». Негатив обязательно перенесётся на следующий сезон и станет дополнительным усугубляющим фактором при попытке решить спортивные задачи. Тем более тренер слишком уж чувствительный.



В руководстве всё это, конечно же, понимают. Тогда почему оно оставило Кононова? Есть лишь два внятных объяснения. Первое – в «Спартаке» попросту боятся перемен, второе – у клуба банально нет новых кандидатов с соответствующими статусом и гарантией результата. Если их и нужно было искать, то гораздо раньше, в апреле, тогда как сейчас на дворе почти июнь. Наступило время для утверждения трансферых списков и программы сборов, а не судорожного поиска и приглашения кого попало.

Наверное, сам Леонид Федун осознаёт, что он очень сильно рискует. Тогда как Кононов должен понимать, что всё происходящее сейчас – это не заслуженное им везение и аванс. Своими первыми шестью месяцами он ни на йоту не доказал, что достоин быть главным тренером в «Спартаке». И в кратчайшие сроки ему нужно становиться сильнее абсолютно во всём: и как профессионалу, и как личности, и как публичному оратору, и как психологу, и как лидеру.



Можно применить популярный художественный приём и закончить текст банальным штампом: о правильности этого решения нам расскажет время. Но обязательно стоит добавить: время это будет очень неспокойным, наполненным протестами болельщиков, всевозможным давлением, отголосками предыдущих неудач и пристальным вниманием к каждому шагу Кононова.



Если он справится и вырулит – это будет настоящее чудо. Но пока сценарий Аленичева и кипрского АЕК кажется более вероятным.