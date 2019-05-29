Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможной отставке Вальверде

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о том, что клуб собирается уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

«Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Я говорю об Эрнесто Вальверде, которому мы полностью доверяем», — приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку по итогам выступления команды в завершившемся сезоне. Ожидалось, что во вторник, 28 мая, «Барселона» официально объявит об увольнении Вальверде.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с «Ливерпулем» со счётом 3:0.