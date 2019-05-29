Дэвис: «Тоттенхэм» добился успеха в ЛЧ за счёт упорства и решительности
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Забавно, но мы, вероятно, лучше играли в групповом этапе в прошлом сезоне — мы просто феерили. А в этом розыгрыше мы добились успеха больше за счёт упорства, решительности и умения некоторых игроков проявить свои лучшие качества тогда, когда это было нужно.
Это был особенный сезон. В нескольких матчах мы были на краю пропасти — приходилось костьми ложиться. Но мы нашли способ справиться со всеми трудностями», — цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.
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