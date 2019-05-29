Видео: Каррера танцует под легендарный хит

Франческа Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала в социальной сети видеоролик, в котором итальянский специалист танцует под знаменитую песню группы Village People «Y.M.C.A.».

Видео доступно на «Чемпионате».

Каррера возглавил «Спартак» в ходе сезона-2016/17 и по итогам кампании привёл красно-белых к первому за 16 лет чемпионскому титулу. Летом 2017 года московская команда под его руководством завоевала Суперкубок России. 22 октября 2018 года совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности.

В прошедшем сезоне красно-белые заняли в таблице чемпионата России пятое место и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.