Финал Лиги Европы в Москве со Стогниенко и на самом большом экране в мире

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» сегодня, 29 мая, будет организован показ финального матча Лиги Европы «Челси» — Арсенал». Матч пройдёт под живой комментарий Владимира Стогниенко и будет показан на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком. Начало мероприятия — в 20:00.
Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия, которые можно активировать, перейдя по специальным ссылкам:
«Фестиваль финалов» 29 мая
«Фестиваль финалов» — оба дня (29 мая, 1 июня)
Под аккомпанементы DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт (https://okko.sport/), зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.
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