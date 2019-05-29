Финал Лиги Европы в Москве со Стогниенко и на самом большом экране в мире

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» сегодня, 29 мая, будет организован показ финального матча Лиги Европы «Челси» — Арсенал». Матч пройдёт под живой комментарий Владимира Стогниенко и будет показан на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком. Начало мероприятия — в 20:00.



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«Фестиваль финалов» 29 мая



«Фестиваль финалов» — оба дня (29 мая, 1 июня)



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