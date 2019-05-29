«Вест Хэм» объявил об уходе Кэрролла и Адриана

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вратаря Адриана и нападающего Энди Кэролла.
У обоих футболистов истекают контракты с летнее межсезонье, и лондонский клуб принял решение не продлевать сотрудничество.
32-летний Адриан защищал цвета «Вест Хэма» с 2013 года, а до этого выступал за «Бетис». В минувшем сезоне испанский голкипер не провёл ни одной игры в английской Премьер-лиге.
В свою очередь 30-летний Кэрролл перешёл в стан «молотобойцев» в 2012 году из «Ливерпуля» – сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. Также форвард успел поиграть за «Ньюкасл Юнайтед» и «Престон Норт Энд». В завершившейся кампании Энди принял участие в 12 матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.
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