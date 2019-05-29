Журналист — Дешаму: я забыл о Лапорте? Это вы о нём забыли, посмотрите на состав

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попал в неловкую ситуацию во время общения с журналистом. Об этом информирует Get French Football News.

Во время диалога журналист начал перечислять левоногих игроков обороны сборной Франции, упомянув Диалло, Загаду, Лангле, Кимпембе и Умтити. На это Дешам отреагировал словами: «Вы ещё забываете о Ляпорте». В ответ журналист сказал: «Нет, это вы, похоже, забываете о Лапорте. Посмотрите на состав своей команды».

Напомним, в январе прошлого года Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» за сумму в € 65 млн, став одним из самых дорогих защитников в истории футбола. Однако до сегодняшнего дня 25-летний футболист всё ещё не сыграл ни одного матча за национальную сборную Франции.