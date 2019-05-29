В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна

Азербайджанская полиция останавливает болельщиков лондонского «Арсенала» в футболках с фамилией полузащитника Генриха Мхитаряна на улицах Баку в преддверии финального матча Лиги Европы с «Челси».

Видео доступно на странице AS в «Твиттере».



На видео видно, как сотрудники полиции Баку останавливают двух болельщиков «канониров». Позже один из представителей органов правопорядка передаёт какие-то сведения по рации. После проведённых консультаций полицейские отпускают фанатов «Арсенала».



Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.