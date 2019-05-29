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«Челси» — «Арсенал»: Азар оформил дубль в финале Лиги Европы

«Челси» — «Арсенал»: Азар оформил дубль в финале Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречается с «Арсеналом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку. К 73-й минуте синие ведут в счёте — 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Четвёртый мяч в ворота «Арсенала» на 72-й минуте отправил нападающий «Челси» Эден Азар, который ранее успешно реализовал 11-метровый удар. Ассистентом в этом эпизоде выступил форвард синих Оливье Жиру.

В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).

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