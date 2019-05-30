Эмери: «Челси» заслужил победу
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат финального матча Лиги Европы с лондонским «Челси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершилась со счётом 4:1 в пользу синих.
«Во-первых, хотел бы поздравить „Челси“. В первом тайме мы имели хорошие моменты и могли добиться положительного результата. К сожалению, мы не сумели их реализовать. После первого гола „Челси“ игра изменилась. Мы пытались остаться в игре, но второй гол помешал нам это сделать. Дальше мы просто не могли найти свои моменты. „Челси“ заслужил победу», — приводит слова Эмери BT Sport.
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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