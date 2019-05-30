Гризманн перестал быть главной трансферной целью «Барселоны»

Переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может не состояться, сообщает Marca.
По словам издания, руководство каталонского клуба и лично его президент Хосеп Мария Бартомеу в настоящий момент заморозили трансфер французского футболиста и раздумывают над его целесообразностью.
Функционера смущают сразу несколько факторов потенциального перехода. Во-первых, Гризманн обойдётся «Барселоне» в € 120 млн. С учётом годового оклада, который составит около € 17 млн, сделка обойдётся клубу в солидную сумму. Также Бартомеу осведомлён, что игроки команды скептически относятся к возможному переходу Антуана из-за его отказа сине-гранатовым прошлым летом. В связи с этими обстоятельствами форвард перестал быть главной целью каталонцев на летнее трансферное окно.
Ранее в этом месяце Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико». Сообщалось, что помимо «Барселоны» на 28-летнего нападающего претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
- 30 мая 2019
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