Гризманн перестал быть главной трансферной целью «Барселоны»

Переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может не состояться, сообщает Marca.



По словам издания, руководство каталонского клуба и лично его президент Хосеп Мария Бартомеу в настоящий момент заморозили трансфер французского футболиста и раздумывают над его целесообразностью.



Функционера смущают сразу несколько факторов потенциального перехода. Во-первых, Гризманн обойдётся «Барселоне» в € 120 млн. С учётом годового оклада, который составит около € 17 млн, сделка обойдётся клубу в солидную сумму. Также Бартомеу осведомлён, что игроки команды скептически относятся к возможному переходу Антуана из-за его отказа сине-гранатовым прошлым летом. В связи с этими обстоятельствами форвард перестал быть главной целью каталонцев на летнее трансферное окно.



Ранее в этом месяце Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико». Сообщалось, что помимо «Барселоны» на 28-летнего нападающего претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Гризманн разочарован позицией игроков «Барселоны» по его возможному трансферу